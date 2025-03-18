В ЦАХАЛ объяснили возобновление ударов по Газе подготовкой ХАМАС терактов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по объектам ХАМАС в секторе Газа из-за неоднократного нарушения палестинским движением режима прекращения огня и в подготовке терактов против израильтян. Об этом 18 марта заявила «Известиям» представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.
«Удары, которые наши ВВС нанесли сегодня в секторе Газа, направлены на уничтожение инфраструктуры ХАМАС и ликвидацию боевиков этой организации. ХАМАС неоднократно нарушало режим прекращения огня и, по имеющейся у нас информации, планировало теракты против граждан Израиля», — сообщила Уколова.
Она подчеркнула, что целью ударов по позициям ХАМАС является обеспечение безопасности граждан Израиля. По словам Уколовой, дальнейшее развитие оперативных действий будет зависеть от оценки обстановки и решений политического руководства страны.
В ЦАХАЛ также призвали жителей сектора Газа покинуть зоны боевых действий и избегать нахождения вблизи позиций ХАМАС.
«Как и в начале войны, мы предпринимаем различные действия, чтобы минимизировать потери среди мирного населения сектора», — подчеркнули там.
18 марта ЦАХАЛ сообщила о возобновлении военных операций против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадали более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.