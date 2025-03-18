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Пять лидеров ХАМАС погибли в результате атаки Израиля на Газу

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Фото: REUTERS/Mahmoud Issa
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Пять лидеров и чиновников ХАМАС были убиты в результате масштабных израильских авиаударов по сектору Газа во вторник, 18 марта. Об этом пишет Al Arabiya со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, погибли заместитель главы МВД анклава Махмуд Абу Ватфа, глава внутренних операций Бахджат Хассан Абу Султан, глава комитета по чрезвычайным ситуациям Абу Убайда аль-Джамаси, премьер-министр правительства палестинского движения ХАМАС Иссам ад-Даалиса, заместитель министра юстиции в правительственном комитете, возглавляемом ХАМАС, Ахмед Омар Аль-Хатта.

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18 марта ЦАХАЛ сообщила о возобновлении военных операций против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе. По данным Reuters, в результате израильских авиаударов пострадали три дома в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы: здание в городе Газа и цели в Хан-Юнисе и Рафахе. Позже СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.

В этот же день газета The Times of Israel сообщила, что в результате удара, который нанес Израиль по сектору Газа, пострадало более 1 тыс. человек. Согласно информации телеканала Al Jazeera, число погибших возросло до 310 человек.

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