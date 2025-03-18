В ДНР британского наемника заочно приговорили к 14,5 года колонии
В Донецкой Народной Республике (ДНР) суд заочно приговорил к 14,5 года колонии наемника из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кристофера Гаррета. Об этом 18 марта сообщила прокуратура региона.
Установлено, что с января 2015 года по декабрь 2017 года Гаррет прибыл на территорию Украины и вступил в состав националистического объединения «Азов» (признано террористической организацией в РФ). Он также участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В конце 2017 года мужчина покинул Украину, но в феврале 2022 года вернулся и продолжил участвовать в боевых действиях до ноября 2024 года. За свои действия он получил более 3,5 млн рублей.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Гаррета к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указано на сайте ведомства.
13 марта суд заочно приговорил участвовавшего во вторжении в Курскую область грузинского наемника Михаила Батурина к 25 годам лишения свободы. Фигурант длительное время занимался вербовкой, обучением и финансированием украинских наемников, а также за деньги принимал непосредственное участие в боевых действиях. Обвиняемый объявлен в международный розыск.