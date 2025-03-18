Банковские приложения дополнят функционалом для пострадавших от мошенников

Мобильные приложения крупных банков дополнят функционалом для лиц, пострадавших от мошеннических действий. Об этом 18 марта сообщили в Центральном банке (ЦБ) России.

«С 1 октября 2025 года крупные банки, в том числе на рынке платежных услуг, будут обязаны добавить в свои мобильные приложения функционал, который позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе», — говорится в публикации на сайте регулятора.

Отмечается, что пострадавшие смогут получить от банка электронную справку о мошеннической операции, чтобы впоследствии обратиться в полицию. Согласно сообщению ЦБ РФ, новые требования предусмотрены приложением Банка России и упростят процедуру подачи заявления по факту мошенничества.

У клиентов появится возможность ответить кредитной организации по вопросу совершения операции под влиянием мошенников. Кроме того, с октября банковские организации начнут принимать обращения россиян, которые через банкомат перевели наличные на счета мошенников с помощью цифровых карт.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 5 марта сообщила, что крупные банки страны «отбивают» более 99% мошеннических атак на россиян. Она уточнила, что задачами регулятора являются установка планки требований для антимошеннических систем банков и оказание помощи банковским организациям, которые пока не могут взять эту планку.