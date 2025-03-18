Российский триколор установили на вершине горы Кызыл-Бурун в Крыму
В Крыму на вершине горы Кызыл-Бурун развернули российский триколор. Так сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» поздравили жителей республики с Днем воссоединения с Россией.
Как пишет ИА SevastopolMedia, установка флага — уже ежегодная традиция. Сегодня, 18 марта, в разных точках полуострова появятся еще четыре символа государства.
Сегодня вся страна отмечает День воссоединения с Россией. На территории полуострова 18 марта является выходным днем.
Все крупные города региона с размахом отмечают торжество — устраивают праздничные концерты и акции, массовые гулянья и ярмарки. Жители и гости столицы Крыма, Симферополя, несут цветы к памятнику «Народному ополчению всех времен», а автомобилисты начинают из города торжественный автопробег до самого Севастополя.
13 марта руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов рассказал, что к воссоединению Республики Крым с РФ положительно относятся 86% россиян, 73% считают, что данное решение было полезно для страны.
14 января президент России Владимир Путин отметил, что Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны. За время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились действительно впечатляющих успехов по многим направлениям, добавил он. В феврале прошлого года глава государства назвал республику неотъемлемой частью России.