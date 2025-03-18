Еще две ледовые переправы закрыли в Красноярском крае
Сразу две ледовые переправы завершили свою работу в этом сезоне в Красноярском крае. Причина — наступившее потепление.
Обе зимние дороги находятся на реке Чулым. Это участки на трассах Красный завод — Вагино и Большая Косуль — Казанка 1, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.
Водителей попросили учитывать эту информацию и планировать маршрут заранее. Им посоветовали не выезжать на лед в неразрешенных местах.
Ранее, 17 марта, сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе начали вводить ограничения грузоподъемности на ледовых переправах. Это связано с наступлением потепления. В Октябрьском районе движение по льду разрешено для транспорта массой до 30 т. Ограничения действуют на ключевых маршрутах, в том числе между поселками Сергино, Андра и Перегребное.