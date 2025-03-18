21 марта в Москве пройдет конференция Digital Brand Day 2025

Концепция конференции называется «Digital Brand Day: Орбита 2025». В основе темы лежит фундаментальный вопрос философии: что первично — материя или сознание? А что же первично в цифровой среде — технологии или идеи? Какие тренды определят движение диджитал-рынка, какие инструменты станут звездами первой величины, а какие — кометами, которые промелькнут и исчезнут, узнают участники конференции. Мир ускоряется. Внимание человека рассеивается, приватность размывается, сознание работает поверхностно и фрагментарно. Интернет, а с ним и российский рекламный диджитал-рынок становятся всё сложнее и укрупняются. Технологии множатся, регуляторной среде требуется упорядоченность, а внедрение искусственного интеллекта настораживает и обнадеживает одновременно. Непрерывное изменение рекламной системы, появление новых продуктов, брендов и услуг требует от маркетологов и рекламистов гибкости, полноты знаний и ответственности. Основная сила, которая не дает рекламному рынку сместиться с орбиты в этих условиях, — потребители и бренды, их взаимосвязь и сила притяжения.

Спикерами выступят более сотни экспертов, в числе которых:

Анна Рябашкина, руководитель цифрового маркетинга «Юнирест» (Rostic's);

Юлия Хайкина, директор по маркетингу (indulgence, plant based & horeca) Health & Nutrition;

Роман Носов, медиадиректор T2;

Татьяна Кравцова, руководитель группы маркетинговых коммуникаций «Прогресс» («ФрутоНяня»);

Станислав Дюков, Head of Digital METRO;

Юлия Дубенская, директор по маркетингу «Якобс Дау Эгбертс Рус»;

Дарья Волохова, эксперт крупной международной фармацевтической компании;

Иван Мерзликин, руководитель направления коммуникаций и медиа «ИДС Боржоми»;

Илья Соболевский, Head of Digital Hoff;

Нгуен Хай Иен (Мария), директор по маркетингу «Маревен Фуд Сэнтрал».

Событие откроет участникам возможности для обмена опытом, положит начало полезным знакомствам и вдохновит на новые свершения.

Дата: 21 марта

Локация: «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк».

Регистрация на мероприятие уже доступна на сайте