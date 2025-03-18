Реклама
Прямой эфир
Мир
Ушаков указал на сохранение у Москвы надежды на переговоры по Украине
Мир
Более 1 тыс. человек пострадали в результате ударов по сектору Газа
Мир
Израиль заранее предупредил администрацию Трампа о возобновлении ударов по Газе
Армия
ВС РФ поразили обеспечивающие ВСУ объекты нефтяной отрасли
Наука и техника
Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» отстыковался от МКС
Наука и техника
Ученые РФ разработали способ диагностики муковисцидоза по выдыхаемому воздуху
Мир
В Канаде заявили о новом партнерстве с Францией в сфере обмена разведданными
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии
Мир
Экс-духовник Трампа сдался властям в США после обвинений в насилии над ребенком
Мир
В ХАМАС обвинили Нетаньяху в обречении заложников в Газе «неизвестной судьбе»
Экономика
Курс рубля начнет слабеть после 80 за доллар
Армия
Расчет ЗРК «Тор-М1» уничтожил БПЛА ВСУ на красноармейском направлении
Мир
Парижская полиция пытается освободить захваченный бездомными театр
Происшествия
В Башкирии в пожаре в двухэтажном доме погибли взрослый и пятеро детей
Мир
Парагвай и РФ запустят обмены между деловыми кругами
Армия
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ у Часова Яра
Экономика
Власти потратили на обслуживание госдолга рекордные 2 трлн
Сюжет:

В Кремле заявили об обеспокоенности обострением на Ближнем Востоке

Песков: обострение ситуации на Ближнем Востоке вызывает нашу обеспокоенность
0
EN
Фото: REUTERS/Hatem Khaled
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Россия обеспокоена новым витком эскалации на Ближнем Востоке после ударов Израиля по сектору Газа. Об этом 18 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, очередное обострение ситуации и выход опять в спираль нагнетания напряженности — это то, что вызывает нашу обеспокоенность, особенно это вызывает поступающая информация о больших жертвах среди гражданского населения», — сказал он.

Песков добавил, что на данный момент Россия внимательно следит за ситуацией. По его словам, страна ждет, что обстановка скоро станет мирной.

Связаны — сделано: ХАМАС контактирует с РФ по второму этапу сделки в Газе
Москва уже вызволила из плена Александра Труфанова, теперь добивается освобождения Максима Харкина

Ранее, 18 марта, газета The Times of Israel сообщила о том, что Израиль нанес удар по сектору Газа. Из-за него пострадали свыше 1 тыс. человек. По данным телеканала Al Jazeera, число погибших в результате бомбардировок со стороны ЦАХАЛ возросло до 310 человек.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025