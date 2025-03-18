В Кремле заявили об обеспокоенности обострением на Ближнем Востоке
Россия обеспокоена новым витком эскалации на Ближнем Востоке после ударов Израиля по сектору Газа. Об этом 18 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Безусловно, очередное обострение ситуации и выход опять в спираль нагнетания напряженности — это то, что вызывает нашу обеспокоенность, особенно это вызывает поступающая информация о больших жертвах среди гражданского населения», — сказал он.
Песков добавил, что на данный момент Россия внимательно следит за ситуацией. По его словам, страна ждет, что обстановка скоро станет мирной.
Ранее, 18 марта, газета The Times of Israel сообщила о том, что Израиль нанес удар по сектору Газа. Из-за него пострадали свыше 1 тыс. человек. По данным телеканала Al Jazeera, число погибших в результате бомбардировок со стороны ЦАХАЛ возросло до 310 человек.