Прокуроры начали проверку после хулиганства подростков в ТЦ Партизанска
В Партизанске Приморского края прокуратура начала проверку по факту инцидента с двумя подростками в одном из ТЦ. Он произошел 16 марта.
Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства, подростки 2007 и 2010 года рождения сначала отказались оплачивать покупки в магазине, а затем начали нарушать общественный порядок. Сотрудники торгового центра вызвали полицию.
Прокуратура проверяет деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. После ее окончания будет дана оценка того, насколько полно принимаются меры по предотвращению девиантного поведения детей.
Ведомство также держит на контроле доследственную проверку самого инцидента.
Ранее, 12 марта, сообщалось, что тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в Бутовском лесопарке. Трех подозреваемых в возрасте от 14 до 18 лет задержали 14 марта в Москве.