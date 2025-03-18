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В Якутске 11 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В аварии на одном из перекрестков Якутска пострадали 11 человек, они госпитализированы. Об этом 18 марта сообщили в минздраве Республики Саха (Якутия).

«В ДТП 11 пострадавших. Службой скорой помощи 7 взрослых доставлены в республиканскую больницу № 2-ЦЭМП, 4 детей в педиатрический центр республиканской больницы № 1-НЦМ», — говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.

Уточняется, что авария произошла на перекрестке улиц Билибина и Уустаах Избекова.

Как рассказали в Telegram-канале республиканской Госавтоинспекции, там столкнулись пассажирский автобус и грузовик «КамАЗ». Сотрудники ведомства и специалисты МЧС России работают на месте происшествия.

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Накануне, 17 марта, в ДТП с автобусом и автомобилем в Кизилюртовском районе Дагестана пострадали 14 человек. Восемь из них госпитализировали. Организована проверка.

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