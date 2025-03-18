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Силуанов заявил о подготовке Минфином предложений по масштабной приватизации

Силуанов: Минфин готовит предложения по масштабной приватизации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Министерство финансов РФ разработает предложения по «большой приватизации». Об этом 18 марта заявил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества.

«На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году», — приводит его слова ТАСС.

Силуанов подчеркнул, что необходимо разработать новые стратегии развития государственных компаний, чтобы повысить их участие в достижении национальных целей.

Имущество и достатки: доходы от приватизации в разы превысили план на год
Продажа каких предприятий обеспечила поступления и что мешает ускорить этот процесс

4 июля 2024 года Росимущество сообщило «Известиям», что на конец июня 2024 года доходы от приватизации корпоративных активов, а также имущества госказны составили 11,1 млрд рублей. Изначальный прогноз по таким доходам предусматривал лишь 1,2 млрд рублей на конец прошлого года, следует из принятого бюджета на эту трехлетку. Таким образом, по итогам только шести месяцев поступления от продажи госсобственности превысили план в 10 раз.

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