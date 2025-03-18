Силуанов заявил о подготовке Минфином предложений по масштабной приватизации

Министерство финансов РФ разработает предложения по «большой приватизации». Об этом 18 марта заявил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества.

«На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году», — приводит его слова ТАСС.

Силуанов подчеркнул, что необходимо разработать новые стратегии развития государственных компаний, чтобы повысить их участие в достижении национальных целей.

4 июля 2024 года Росимущество сообщило «Известиям», что на конец июня 2024 года доходы от приватизации корпоративных активов, а также имущества госказны составили 11,1 млрд рублей. Изначальный прогноз по таким доходам предусматривал лишь 1,2 млрд рублей на конец прошлого года, следует из принятого бюджета на эту трехлетку. Таким образом, по итогам только шести месяцев поступления от продажи госсобственности превысили план в 10 раз.