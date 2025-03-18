Собянин рассказал о визуальной концепции новой станции метро «Народное ополчение»

В Москве утвердили визуальную концепцию новой станции метро «Народное Ополчение» на Рублево-Архангельской линии. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

В дизайне будут преобладать серые и красные цвета. Вдоль платформы расположатся два ряда колонн, образующих своды, со встроенной подсветкой.

По словам Собянина, по деталям и колористическим решениям «Народное Ополчение» будет напоминать оформление первых станций метрополитена.

В настоящее время готовность объекта составляет 55%. Станция будет неглубокого заложения с двумя вестибюлями и выходами на улицу Демьяна Бедного, а также к проспекту Маршала Жукова. Южный вестибюль соединят пересадкой с одноименной станцией БКЛ.

Ранее Собянин рассказал об архитектурной концепции новой станции Рублево-Архангельской линии «Бульвар Генерала Карбышева». В ее оформлении будут преобладать светло-серые и белые тона. На колоннах платформы разместятся художественные барельефы.