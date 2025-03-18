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Патрушев рассказал о мерах по предотвращению природных пожаров и паводков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вице-премьер России Дмитрий Патрушев во вторник, 18 марта, провел совещание в ситуационном центре МЧС РФ, на котором обсуждались меры по предотвращению природных пожаров и паводков.

На данный момент в центре повышенного внимания находятся восток европейской части страны и Южный Урал. Уже к концу марта уровень воды там может превысить нормативные показатели. В то же время малоснежная зима может привести к тому, что на европейской территории РФ уровень воды окажется ниже необходимых значений для хозяйственной деятельности, уточнил Патрушев.

Вице-премьер РФ добавил, что в этом году на строительство и ремонт гидротехнических сооружений и расчистку водных объектов выделено 6,5 млрд рублей.

Что касается борьбы с пожарами, по словам Патрушева, 2024 год оказался непростым из-за засух. Для снижения риска возгораний в текущем году будет значительно увеличена господдержка. Кроме того, Рослесхозу будет выделено почти полмиллиарда рублей на создание лесопожарного центра на Дальнем Востоке.

«Также регионам из федерального бюджета на 2025 год предусмотрено почти 20 млрд рублей. Это значительно больше, чем годом ранее. В том числе свыше 5 млрд дополнительно выделено наиболее горимым субъектам — Якутии, Забайкалью и Красноярскому краю», — подчеркнул Патрушев.

Он также обратил внимание на то, что в документах стратегического планирования прописан ориентир о необходимости ликвидации субъектами 80% пожаров в первые сутки после обнаружения.

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12 февраля глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в 2024 году паводки затронули более 1,5 тыс. населенных пунктов в 69 регионах РФ. По его словам, все пострадавшие — более 150 тыс. человек — в течение 2024 года получили финансовую помощь в полном объеме.

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