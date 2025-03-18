Фигурантов дела о взрыве в жилом доме в Тобольске отправили под домашний арест

Тобольский городской суд отправил под домашний арест обвиняемых во взрыве жилого дома в Тобольске Сергея Полуянова и сварщика Никиту Константинова. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области.

«По постановлению суда Никите Константинову и Сергею Полуянову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 27 дней, до 11 мая 2025 года», — говорится в заявлении.

По предварительным данным следствия, на газопроводе по Рощинскому переулку были проведены строительно-монтажные работы по устройству газопровода, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате этого произошла утечка газовоздушной смеси и ее скопление в помещении разрушенного дома.

Уточняется, что постановление не вступило в законную силу.

Взрыв газа в частном доме в Тобольске произошел в среду, 12 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).

15 марта стало известно, что ребенок, пострадавший при взрыве газа в частном доме в Тобольске, скончался в больнице. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, Тюменский ожоговый центр использует самые современные технологии, в нем работают врачи с большим опытом, но травмы, полученные при пожаре, оказались слишком серьезные.