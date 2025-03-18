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Ликсутов рассказал о предпочтениях москвичей при оформлении резидентных парковочных разрешений

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Чаще всего москвичи оформляют резидентное парковочное разрешение на 3 года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Как подчеркнули в дептрансе, выбор трехлетнего периода говорит о стабильном образе жизни москвичей и привязанности к своему району.

«Резидентное разрешение позволяет водителям оставлять авто на уличных парковках в своем районе, не оплачивая их. Чаще всего документ оформляют на 3 года — в 62% случаев», — поделился Максим Ликсутов.

Как отметил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности, за последние 5 лет значительно увеличилось количество водителей, которые пользуются резидентными парковочными разрешениями — на 57%. Это говорит о том, что москвичи видят реальную пользу в возможности приоритетно парковаться рядом со своим домом. С помощью такого разрешения жители города также могут парковаться на специальных местах для владельцев парковочных разрешений.

Резидентное парковочное разрешение в Москве может оформить собственник или наниматель квартиры на 1, 2 или 3 года. Оно дает право бесплатно парковаться в своем районе ежедневно с 20:00 до 8:00, за исключением парковочных мест для инвалидов, автобусов и грузовиков. Также резидентное разрешение позволяет парковать машину без оплаты круглосуточно, если внести годовую плату 3 тыс. рублей. Стоимость остается неизменной с момента введения разрешений в 2012 году. Разрешение можно оформить на сайте mos.ru.

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