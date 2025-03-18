Собянин рассказал об озеленении исторической части Ленинского проспекта

В текущем году специалисты проведут комплексное озеленение исторической части Ленинского проспекта — между Садовым кольцом и площадью Гагарина, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в этой зоне высадят свыше 400 новых деревьев. В основном это будут взрослые деревья возрастом 20–35 лет высотой от 4 до 8 метров: липы «Паллида» и вязы «Новый горизонт». Они хорошо адаптируются к московскому климату: стойко переносят холодные зимы и жаркое лето, устойчивы к сильным ветрам.

Собянин отметил, что большая часть новых деревьев появится на широких тротуарах, создав «зеленую стену» между проезжей частью и фасадами жилых домов. Деревья украсят, в частности, Калужскую площадь и площадь Гагарина.

Посадочные работы стартовали около двух недель назад.

С 2021 по 2023 годы на Ленинском проспекте высадили почти 1,6 тыс. деревьев. В основном — на участках ближе к МКАД.

По данным «Мосэкомониторинга», многолетние наблюдения показывают, что зеленые насаждения в столице устойчивы и хорошо адаптируются к условиям произрастания в городе. Часто для озеленения используют липу, клен остролистный и березу.