Видеомарафон «Путь победителей» стартовал в Хабаровском крае

В Хабаровском крае начался видеомарафон «Путь победителей». В год, объявленный президентом РФ Годом защитника Отечества, в год 80-летия Великой Победы, этот марафон должен стать данью уважения всем, кто стоял и стоит на страже Родины. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Дмитрий Демешин.

ИА AmurMedia уточняет, что, для того чтобы стать участником марафона, необходимо прочитать на видео стихотворение советских, российских авторов, посвященное Великой Отечественной войне, поэзию бойцов СВО или собственного сочинения.

Ролик длительностью не более 1 минуты должен быть выложен на странице участника марафоне в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #Путь победителей. Обязательное условие — отметить своих друзей, чтобы они тоже имели возможность присоединиться к марафону.

По словам губернатора, с марта по май в общественных местах Хабаровского края будут работать точки видеосъемки. Ролики участников марафона покажут на местных телеканалах, органы власти и популярные блогеры разместят их на своих страницах соцсетей.

Глава региона уже принял участие в акции. Он прочитал стихотворение Константина Симонова «Родина». В записи принимали участие Дмитрий Дюжев, Юлия Пересильд, Владимир Сычев, Сергей Трофимов и Григорий Лепс.

Ранее, 11 марта, президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу (ГД) законопроект о признании даты окончания Ленинградской битвы 9 августа Днем воинской славы. Поправки предлагается внести в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Согласно пояснительной записке, признание даты окончания Ленинградской битвы днем воинской славы подчеркнет военно-стратегическое значение события как самой продолжительной битвы Великой Отечественной войны, а также увековечит подвиг защитников города.