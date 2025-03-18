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ФАС признала рекламу Газпромбанка ненадлежащей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу Газпромбанка ненадлежащей. Потребители не получали полную информацию обо всех условиях финансовых услуг, сообщили в службе 18 марта.

«Один из рекламных роликов организации транслировался в теле- и радиоэфире и содержал привлекательные сведения о вкладе по ставке до 25% годовых. В другом телеролике сообщалось, что по карте Газпромбанка предоставляется выгодный кешбэк в размере 35% на все операции», — пояснили в ФАС.

Информация о ключевых условиях получения финансовых услуг в пояснительных сносках видеорекламы была представлена сложным для восприятия образом и лишь на короткий срок, тогда как в радиорекламе она полностью отсутствовала.

Служба возбудила дела, признала рекламу ненадлежащей и выдала предписания о прекращении нарушений.

Организации грозят штрафы в соответствии со ст. 14.3 КоАП РФ.

«ФАС однозначно за повышение штрафов в рекламе финансовых услуг»
Замглавы ФАС Карина Таукенова — о регулировании банковского маркетинга, недобросовестной конкуренции на рынке маркетплейсов и механизме сдерживания цен на хлеб

Ранее, 13 января, ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламную акцию с «Яндекс Едой». Сообщалось, что совместная реклама распространялась в эфире федеральных телеканалов. В видеоролике содержалась привлекательная для потребителей информация о начислении кешбэка 50% при оплате заказа в сервисе «Яндекса» любой картой банка.

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