Глава Башкирии сообщил о работе психологов с матерью погибших при пожаре детей
С матерью пятерых детей, погибших при пожаре в многоквартирном доме в Башкирии, работают психологи. Об этом 18 марта заявил глава республики Радий Хабиров.
По его словам, детали произошедшего устанавливаются, оперативные службы работают на месте происшествия.
«С матерью детей работают психологи», — написал он в своем Telegram-канале.
Хабиров отметил, что ситуация находится на контроле. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Взрослый и пятеро детей погибли в результате пожара в многоквартирном доме в селе Вперед в ночь на 18 марта. Площадь возгорания составила всего 2,5 кв. м. К тушению привлекались пять человек и две единицы техники.
Следственный комитет России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело.