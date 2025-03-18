Минтранс внес в проект правил для турпоездов право на ошибки в билете на поезд

Министерство транспорта России внесло в проект правил для туристических поездов право на две ошибки в билете. Соответствующий документ 18 марта опубликовали на сайте Федерального портала проектов и нормативных правовых актов.

Отдельных правил для турпоездов не было, однако уже были разрешены несколько ошибок в билетах на поезда дальнего следования. Нововведение вступит в силу 1 сентября 2025 года. Согласно документу, пассажира допустят к проезду при наличии ошибки в фамилии, имени, отчестве, серии и номере документа, удостоверяющего личность, а также перестановке местами соседних цифр и букв, лишних или пропущенных символах.

«При этом допускается не более одной ошибки в фамилии, или имени, или отчестве пассажира, и не более одной ошибки в серии или номере документа, удостоверяющего личность пассажира, указанных ‎в проездном документе (билете)», — говорится в проекте.

Действующие правила для поездов дальнего следования уже содержат аналогичные допущения.

Ранее, 5 марта, в России ввели скидку 50% на билеты в поезда дальнего следования для детей до 18 лет. При этом исключение составляют скоростные поезда.