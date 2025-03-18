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СМИ сообщили о превращении Украины из союзника в клиента США

The Economist: из-за Трампа Украина превратилась из союзника в клиента США
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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После прихода к власти президента США Дональда Трампа Украина изменила свой статус с союзника на клиента американской администрации. Об этом 17 марта заявил неназванный член украинского правительства.

«Очевидно, что Трамп нас не выносит. За прошедшие семь недель мы превратились из союзника в клиента, причем во многом с выдуманными долгами», — рассказал он в беседе с The Economist.

По информации журнала, некоторые высокопоставленные военные Украины выступали против вторжения в приграничные районы Курской области. В результате один из командиров ушел в отставку, а еще несколько были отстранены главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским.

Один из разведчиков украинской армии отметил, что армия понесла значительные потери в зоне конфликта, и охарактеризовал это как «необдуманное решение».

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24 января The New York Times (NYT) сообщил, что Киев скрывает данные о реальных потерях ВСУ для лучшей позиции на переговорах. В статье упоминаются два источника, которые публикуют наиболее достоверные данные о смертности в стране. Одного из них киевские власти обвинили в распространении якобы ложной информации.

13 ноября 2024 года депутат Верховной рады Александр Дубинский оценил ежедневные потери Украины в 1,5 тыс. человек.

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