Пять человек пострадали в результате ударов украинских БПЛА по Курской области

Пять человек пострадали в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Курской области. Об этом 18 марта сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что два FPV-дрона атаковали Суджанский район, в результате ранения получили четыре мирных жителя. Пострадавших доставили в областную больницу.

«Еще одна атака произошла в Тимском районе: БПЛА самолетного типа ударил рядом с «Газелью», которая перевозила хлеб. Водитель автомобиля 1987 года рождения получил закрытое осколочное ранение правого плеча и шеи», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Кроме того, врио главы региона сообщил, что украинская армия атаковала село Белая в Беловском районе. По его словам, у зданий, расположенных рядом с администрацией, выбиты окна. Фасад и автомобили также получили повреждения. На месте происшествия работают оперативные службы.

Хинштейн напомнил, что в Курской области установлен запрет на въезд в некоторые населенные пункты.

В Железногорске Курской области 16 марта при падении обломков украинского дрона загорелась кровля автовокзала. В настоящее время пожар ликвидировали. По словам Хинштейна, пострадавших в результате происшествия нет.