Голкипер «Тампы» Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ

Российского вратаря «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского признали третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 18 марта сообщили на сайте НХЛ.

Спортсмен сделал 21 сейв в победном матче против «Филадельфии Флайерз» со счетом 2:0.

«Стремление играть в защите очень помогает мне увеличить свои показатели. Это командная работа. Ни один вратарь в этой лиге не может быть успешным без хорошей команды», — сказал Василевский.

Ранее, 16 марта, сообщили, что российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в НХЛ по числу забитых шайб в одном календарном месяце.