Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала весны
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала календарной весны. Об этом 18 марта сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«В условиях малооблачной и тихой, антициклональной погоды к поступлению холодного воздуха добавилось активное ночное радиационное выхолаживание, и, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, к 6:00 утра минимальная температура воздуха опустилась до –7,3 градуса», — говорится в сообщении.
Леус уточнил, что в центре Москвы температура составила –3,5 градуса, а на окраинах города термометры показали –10,9. В Новой Москве было еще холоднее — –13,5 градуса. Синоптик отметил, что это стало самым низким показателем в столичном регионе.
Он также добавил, что днем температура воздуха поднимется выше нуля, а следующая ночь будет менее холодной.
В этот же день синопики спрогнозировали облачность и гололедицу в Москве. Температура воздуха в столице днем будет колебаться от +2 до 0 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –6. Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 748–749 мм ртутного столба.