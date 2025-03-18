Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа с воздуха, суши и моря
Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа с воздуха, суши и моря — уже погибли более 230 человек. Об этом 18 марта сообщила Al Jazeera.
«По меньшей мере 232 палестинца были убиты в результате израильских воздушных атак на Газу», — проинформировал телеканал.
Уточняется, что удары были нанесены по палаточному лагерю в районе Аль-Маваси к западу от города Хан-Юнис. Израильские катера обстреливают районы города Рафах, военно-воздушные силы ведут бомбардировку частей палестинского анклава, применяется артиллерия.
18 марта ЦАХАЛ сообщила о возобновлении военных операций против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе. Как сообщило Reuters, в результате израильских авиаударов пострадали три дома в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы: здание в городе Газа и цели в Хан-Юнисе и Рафахе. Позже журналист Равид заявил, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.