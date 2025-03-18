Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Египта сообщил о потере $800 млн в месяц из-за ситуации в Красном море
Мир
В результате израильских авиаударов по сектору Газа 199 человек погибли
Мир
Израиль заранее предупредил администрацию Трампа о возобновлении ударов по Газе
Армия
Минобороны показало кадры боевой работы экипажа ТОС-1А «Солнцепек»
Мир
Не менее 44 человек погибли из-за серии ударов ВВС Израиля по Газе
Наука и техника
Ученые РФ разработали способ диагностики муковисцидоза по выдыхаемому воздуху
Мир
В Канаде заявили о новом партнерстве с Францией в сфере обмена разведданными
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии
Мир
Экс-духовник Трампа сдался властям в США после обвинений в насилии над ребенком
Мир
В ХАМАС обвинили Нетаньяху в обречении заложников в Газе «неизвестной судьбе»
Экономика
Курс рубля начнет слабеть после 80 за доллар
Армия
Расчет ЗРК «Тор-М1» уничтожил БПЛА ВСУ на красноармейском направлении
Мир
Опоздавший на рейс пассажир устроил дебош в аэропорту Дублина
Происшествия
В Башкирии в пожаре в двухэтажном доме погибли взрослый и пятеро детей
Мир
Парагвай и РФ запустят обмены между деловыми кругами
Армия
Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ у Часова Яра
Экономика
Власти потратили на обслуживание госдолга рекордные 2 трлн

СК возбудил уголовное дело после ранения школьника ножом на уроке

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Следственный комитет России по Кемеровской области возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность») после того, как ученик школы ранил одноклассника ножом во время урока. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе следственного комитета по региону.

«По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что конфликт между детьми продолжался длительное время, пострадавшему ребенку долго угрожали, однако учителя и сотрудники управления по делам несовершеннолетних не прилагали усилий для разрешения конфликта.

«Следователями СК России проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий способствовавших произошедшему», — заключили в Следкоме.

«Его пинали и роняли»: как травля в школе на Урале обернулась уголовным делом
Педагогов учебного заведения заподозрили в халатности

В Нижнем Новгороде 11 марта двое восьмиклассников были госпитализированы после нападения одноклассника в школе. Нападавшего задержали, организована прокурорская проверка.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025