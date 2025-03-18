СК возбудил уголовное дело после ранения школьника ножом на уроке

Следственный комитет России по Кемеровской области возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность») после того, как ученик школы ранил одноклассника ножом во время урока. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе следственного комитета по региону.

«По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что конфликт между детьми продолжался длительное время, пострадавшему ребенку долго угрожали, однако учителя и сотрудники управления по делам несовершеннолетних не прилагали усилий для разрешения конфликта.

«Следователями СК России проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий способствовавших произошедшему», — заключили в Следкоме.

В Нижнем Новгороде 11 марта двое восьмиклассников были госпитализированы после нападения одноклассника в школе. Нападавшего задержали, организована прокурорская проверка.