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В Москве пройдет акселератор по развитию своего дела для жен участников СВО

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Фото: mos.ru
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С 14 по 17 апреля в московском центре «Моя работа» на улице Шаболовке пройдет акселератор «Женское дело». Об этом во вторник, 18 марта, сообщил портал мэра Москвы Сергея Собянина.

«Предпринимательство позволяет обрести финансовую независимость, монетизировать хобби, создать уникальный продукт, а также более гибко планировать время. Для жен участников специальной военной операции мы подготовили интенсивную программу, на которой они узнают многое об открытии и развитии своего дела», — рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

Московская служба занятости населения предлагает различные программы, которые помогают жительницам развиваться в карьере и повышать уровень квалификации и компетенций.

Посетительниц акселератора научат основам ведения бизнеса и развитию личного бренда, публичным выступлениям и написанию маркетингового плана, подготовке стратегий продвижения проектов и многому другому.

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