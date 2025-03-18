Израильские танки открыли огонь по восточным районам сектора Газа
Израильские танки открыли огонь по восточным районам сектора Газа. Об этом 18 марта сообщил Al Jazeera.
«Израильские танки обстреливают из крупнокалиберной артиллерии восточные районы города Абасан в Хан-Юнисе», — проинформировал телеканал.
До этого сообщалось, что израильские танки обстреливают южные и восточные районы города Рафиах в южной части сектора Газа.
18 марта ЦАХАЛ сообщила о возобновлении военных операций против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе. Как сообщило Reuters, в результате израильских авиаударов пострадали три дома в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы: здание в городе Газа и цели в Хан-Юнисе и Рафахе. Позже журналист Равид заявил, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.