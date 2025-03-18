Командир отряда спецназа «Ахмат» Аид рассказал об операции «Поток»

В ходе специальной военной операции (СВО) командир диверсионно-штурмового отряда спецназа «Ахмат» Аид вместе со своим подразделением принимал участие в операции «Поток». Совместно с ОШБ «Ветераны» они первыми вышли из трубы на окраине Суджи и вступили в бой. В настоящее время бойцы отряда продолжают наступление в приграничье.

«Наступление наших соединений началось одновременно на всех направлениях. Но «Поток», безусловно, дал сильнейший толчок к обрушению фронта. На первом этапе после высадки задача состояла в том, чтобы вызвать смятие и панику в рядах противника», — сообщил Аид в интервью «Известиям».

По его словам, этот бросок оправдал себя уже в первые полчаса. Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали покидать позиции и почти немедленно подорвали мартыновский железнодорожный мост через Суджу.

Второй этап, как объяснил Аид, заключался в занятии круговой обороны.

«Ветераны», «Восток» и 11-я десантно-штурмовая бригада закрепились в промзоне. Мы вместе с 30-м гвардейским мотострелковым полком стали удерживать хутор Кубаткин (в 6 км севернее Суджи), а также контролировать подходы и посадки, чтобы не дать никому подойти к выходу из трубы. И дожидаться прорыва наших сил. В итоге все мы выстояли и дождались», — поделился военнослужащий.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью командира диверсионно-штурмового отряда спецназа «Ахмат» Аида «Известиям»:

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