Йеменские хуситы в третий раз обстреляли американские корабли в Красном море
Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» третий раз за двое суток обстреляло ракетами и атаковало беспилотниками группировку американских кораблей в Красном море. Об этом 18 марта заявил представитель движения Яхья Сариа в Telegram-канале.
«В ответ на жестокую агрессию против нашей страны вооруженные силы Йемена в третий раз атаковали авианосец США Harry Truman на севере Красного моря, направив две крылатые ракеты и два беспилотника. Американский эсминец был атакован одной ракетой и четырьмя беспилотниками», — сказал он.
Отдельно йеменский функционер подчеркнул, что это уже третья по счету атака на корабли ВМФ США со стороны хуситов за 48 часов.
17 марта сообщалось, что десятки йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» погибли при ударах США по территории провинции Ходейда, расположенной на западе Йемена. Уточняется, что новые рейды США были направлены против района Аль-Салиф в Ходейде на фабрику хуситов в Салифе. 16 марта пресс-служба министерства здравоохранения Йемена сообщила, что число погибших в результате атаки США возросло до 53 человек, ранения получили 98 человек.