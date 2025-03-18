Представители НПЗ заявили о необходимости работать ниже порога рентабельности
Российские независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), на чью долю приходится порядка 14 % рынка, вынуждены работать ниже порога рентабельности. Причины — отсутствие экспорта, сложности внутреннего ценообразования, рост стоимости логистики и высокая ключевая ставка.
«Мы сталкиваемся с рядом серьезных проблем, включая ограничения экспорта, сложности внутреннего ценообразования на нашу продукцию, высокую ключевую ставку и рост стоимости логистики. Все эти факторы негативно сказываются на нашей рентабельности и заставляют нас пересматривать стратегии работы», — рассказал «Известиям» представитель одного из мини-НПЗ.
По его словам, предприятиям приходится закупать нефть по котировкам Argus, а продавать готовую продукцию по монопольно низким ценам внутреннего рынка.
«К примеру, мы покупаем нефть по 45 рублей за литр, а продаем прямогонный бензин по 36 рублей дочерним предприятиям СИБУРа», — отметил собеседник.
Он подчеркнул, что компаниям приходится объясняться с налоговыми органами, почему они торгуют ниже себестоимости. В то время как покупатели сетуют на отсутствие экспортной альтернативы и выставляют свои цены.
Кроме того, как рассказал «Известиям» источник в отрасли, за последние три года услуги логистики выросли в два раза, а высокая ключевая ставка затрудняет привлечение оборотного финансирования.
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Порок рентабельности: независимые НПЗ оказались на грани разорения