В России детей с 14 лет могут разрешить привлекать к работе в выходные

В России детей с 14 до 18 лет разрешат привлекать к работе в выходные во время летних каникул. Об этом во вторник, 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, который намерен поддержать профильный комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

При этом несовершеннолетний в таком случае должен работать в составе студенческого отряда или по направлению службы занятости.

Кроме того, для этого необходимо письменное согласие ребенка с 15 лет, а до достижения этого возраста также расписка и одного из родителей.

В случае, если инициатива будет одобрена, законопроект вступит в силу 1 сентября текущего года.

Ранее, 26 февраля, специалист по кадрам Зулия Лоикова перечислила варианты летней подработки для подростков. Так, хорошим вариантом может стать работа официантом в кафе или ресторанах, а также бариста или помощником на кухне. На такой работе гибкий график и возможность заработать чаевые.