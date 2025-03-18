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В ХАМАС обвинили Нетаньяху в обречении заложников в Газе «неизвестной судьбе»
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В ХАМАС обвинили Нетаньяху в обречении заложников в Газе «неизвестной судьбе»

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Фото: REUTERS/Hatem Khaled
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Палестинское движение ХАМАС утверждает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обрекает заложников в секторе Газа на «неизвестную судьбу», прекратив соглашение о прекращении огня. Об этом во вторник, 18 марта, сообщила израильская газета The Times of Israel.

«ХАМАС призывает посредников — США, Катар и Египет — возложить на Нетаньяху всю ответственность за прекращение соглашения о прекращении огня», — следует из публикации.

Кроме того, по данным издания, ХАМАС призывает Совет Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) провести срочное собрание для принятия резолюции по вопросу прекращения вооруженных действий израильской стороной.

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17 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что возобновляет военные операции против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе. Как сообщило Reuters, в результате израильских авиаударов пострадали три дома в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы: здание в городе Газа и цели в Хан-Юнисе и Рафахе.

При этом 18 марта журналист Барак Равид заявил, что Израиль заранее уведомил администрацию президента США Дональда Трампа о нанесении новых воздушных ударов по территории сектора Газа. В настоящее время в результате авиаударов погибли не менее 109 человек.

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