В ХАМАС обвинили Нетаньяху в обречении заложников в Газе «неизвестной судьбе»
Палестинское движение ХАМАС утверждает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обрекает заложников в секторе Газа на «неизвестную судьбу», прекратив соглашение о прекращении огня. Об этом во вторник, 18 марта, сообщила израильская газета The Times of Israel.
«ХАМАС призывает посредников — США, Катар и Египет — возложить на Нетаньяху всю ответственность за прекращение соглашения о прекращении огня», — следует из публикации.
Кроме того, по данным издания, ХАМАС призывает Совет Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) провести срочное собрание для принятия резолюции по вопросу прекращения вооруженных действий израильской стороной.
17 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что возобновляет военные операции против палестинского радикального движения ХАМАС в Газе. Как сообщило Reuters, в результате израильских авиаударов пострадали три дома в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы: здание в городе Газа и цели в Хан-Юнисе и Рафахе.
При этом 18 марта журналист Барак Равид заявил, что Израиль заранее уведомил администрацию президента США Дональда Трампа о нанесении новых воздушных ударов по территории сектора Газа. В настоящее время в результате авиаударов погибли не менее 109 человек.