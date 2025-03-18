Расчет ЗРК «Тор-М1» уничтожил БПЛА ВСУ на красноармейском направлении
Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» группировки войск «Центр» в ходе боевой работы перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Shark Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечив прикрытие наступательных действий подразделений на красноармейском направлении. Об этом 18 марта сообщило Минобороны России.
Получив боевую задачу, расчет ЗРК «Тор-М1» оперативно выявил украинский БПЛА. При появлении цели зенитчики взяли ее на сопровождение и после подтверждения уничтожили.
«Выдвигаемся на стартовую позицию, включаемся по координатам командного пункта, находим цель, отрабатываем. И уезжаем обратно. Сначала во временный гараж, потом пережидаем и потом в основной», — рассказал начальник расчета старший лейтенант Никита Кроткий.
Современное радиолокационное оборудование, имеющееся на борту комплекса, позволяет операторам легко и точно обнаруживать воздушные цели в своей зоне ответственности и эффективно уничтожать их. Большая точность боевого применения позволяет расчету ликвидировать до восьми воздушных целей противника с использованием одного боекомплекта.
В Минобороны РФ 15 марта сообщили о том, что военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении спецоперации.