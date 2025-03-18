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Депутат рассказал о способах добиться повышения пенсии

Депутат ГД Гаврилов рассказал, как добиться увеличения пенсии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Чтобы добиться увеличения пенсии, нужно контролировать верность подсчета рабочего стажа. Об этом во вторник, 18 марта, рассказал депутат Государственной думы (ГД) Сергей Гаврилов.

«Чтобы добиться более высокой пенсии, важно понимать свои права и механизмы, предусмотренные законодательством. Зачастую пенсия может быть занижена из-за недочетов в документах или упущенных возможностей», — сообщил он в беседе с «РИА Новости».

Так, по словам парламентария, при обнаружении ошибки в документах следует заказать выписку через портал «Госуслуги» или обратиться в Социальный фонд РФ. Также стоит обратить внимание, учтены ли периоды ухода за несовершеннолетними и престарелыми родственниками, за которые должны начисляться пенсионные коэффициенты.

Вторым шагом является выбор наиболее выгодного пенсионного фонда и управление накоплениями, отметил Гаврилов. Он порекомендовал тщательнее выбирать негосударственные фонды, в том числе проверять у них наличие лицензии.

Кроме того, депутат ГД призвал сократить количество переводов, поскольку это приводит к потере инвестиционного дохода.

«Третий вариант — использование возможностей срочной пенсионной выплаты. Срочная пенсионная выплата — это инструмент, который предоставляет возможность получить накопленные средства в более короткий срок», — уточнил Гаврилов.

Он пояснил, что такой способ выгоден для той категории граждан, которая хочет воспользоваться накоплениями в активные годы жизни.

Четвертой возможностью Гаврилов назвал докупку пенсионных баллов. Он рассказал, что данный механизм направлен на тех, кто не набрал минимального количества баллов для получения страховой пенсии по разным причинам.

«Вы можете приобрести недостающие баллы через уплату добровольных взносов в Социальный фонд России», — напомнил собеседник агентства.

Пятым способом Гаврилов выделил перевод маткапитала на накопительную пенсию. Это позволяет женщинам использовать часть средств капитала на формирование пенсионных накоплений.

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Ранее, 6 марта, председатель совета директоров НПФ «Будущее» Галина Морозова заявила «Известиям», что возврат «замороженной» части пенсий по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) может стать ключевым шагом для развития программы долгосрочных сбережений (ПДС) и существенно повлиять на рынок пенсионных фондов. По словам эксперта, возврат средств гражданам позволит не только восстановить доступ к их накоплениям, но и даст импульс для привлечения новых средств в пенсионные фонды.

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