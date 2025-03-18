В США самолет задел крылом взлетно-посадочную полосу во время посадки в Нью-Йорке
Самолет авиакомпании Delta задел крылом взлетно-посадочную полосу во время посадки в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Об этом 17 марта сообщает телеканал ABC News.
«По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), в воскресенье вечером самолет авиакомпании Delta задел крылом взлетно-посадочную полосу при заходе на посадку в аэропорту Ла-Гуардия», — передает авиаперевозчик.
После этого пилот был вынужден снова набрать высоту и уйти на второй круг, чтобы выполнить еще одну попытку посадки. На борту воздушного судна находились 76 пассажиров, два пилота и два бортпроводника, все они не пострадали.
По данным Delta, самолет модели CRJ-900 совершал регулярный рейс из Джексонвилла (штат Флорида) в Нью-Йорк.
После инцидента самолет был временно выведен из эксплуатации, чтобы специалисты по техническому обслуживанию могли оценить его состояние. Уточняется, что событие не повлияло на работу аэропорта.
«Мы приносим извинения нашим клиентам за сложившуюся ситуацию», — говорится в заявлении компании Delta.
В настоящее время Федеральное управление гражданской авиации продолжает расследование ситуации, сообщает ABC News.
9 марта в США в округе Ланкастер, штат Пенсильвания, упал и разбился небольшой легкомоторный пассажирский самолет. Уточняется, что на борту воздушного судна Beechcraft Bonanza находилось пять человек. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что уже расследует этот инцидент. На место также была вызвана полиция.