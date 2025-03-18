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Экс-духовник Трампа сдался властям в США после обвинений в насилии над ребенком

AP: бывший духовный наставник Трампа обвинен в насилии над ребенком
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Паршин
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Роберт Престон Моррис, священнослужитель, бывший духовный наставник президента США Дональда Трампа, сдался властям штата Оклахома после того, как был обвинен в сексуальном насилии над ребенком. Об этом 17 марта сообщило агентство Associated Press (AP).

«63-летний Роберт Престон Моррис сдался властям округа Осейдж, где на прошлой неделе ему были предъявлены обвинения по пяти пунктам в непристойных или развратных действиях с ребенком», — сообщает агентство со ссылкой на представителя генеральной прокуратуры Оклахомы.

Сообщается, что судья округа Осейдж установил обвиняемому залог в размере $50 тыс., а также приказал ему сдать паспорт. Всего по каждому из пяти предъявленных обвинений ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

В прошлом году Моррис ушел с поста пастора евангелической мегацеркви Gateway после того, как женщина обвинила его в сексуальном насилии в 1980-х годах.

«Спустя почти 43 года закон наконец-то настиг Роберта Морриса за ужасные преступления, которые он совершил против меня в детстве. Теперь пришло время для правовой системы привлечь его к ответственности», — сообщила одна из жертв, которой сейчас 55 лет.

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В 2024 году семь женщин обвинили французского аббата Пьера, ушедшего из жизни в 2007 году, в сексуальных домогательствах. Ранее, 25 мая, суд присяжных французского департамента Луаре приговорил бывшего священника Оливье де Ситиво к 17 годам лишения свободы за сотни случаев насилия и сексуального домогательства в отношении мальчиков.

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