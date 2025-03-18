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Минобороны показало кадры боевой работы экипажа ТОС-1А «Солнцепек»

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Фото: РИА Новости/Александр Мельников
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Министерство обороны России во вторник, 18 марта, опубликовало кадры боевой работы тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в ночное время.

Уточняется, что система «Солнцепек» обладает высокой огневой мощью и маневренностью, благодаря чему она отлично зарекомендовала себя в ходе СВО. ТОС-1А уникальна тем, что позволяет проводить уничтожение боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), укрывшихся в окопах, укрепленных сооружениях или бронетехнике. При попадании термобарический снаряд распыляет и воспламеняет взрывоопасную смесь, температура горения которой достигает несколько тысяч градусов.

«Машина предназначена для уничтожения живой силы противника, легкобронированной техники с помощью термобарических боеприпасов. Это также может быть как и передний край, так и тыловые районы. Дальность от 5 до 6 км, но также есть и увеличенные дальности — это до 10 км», — рассказал командир огнеметной группы с позывным Тиран.

На видео показали, как система «Солнцепек» ликвидировала взводный опорный пункт и укрытия ВСУ в ночное время. Пуски были проведены на расстоянии около 6 км.

В Минобороны РФ добавили, что сначала в ходе воздушной разведки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) было выявлено сосредоточение живой силы ВСУ. После приняли решение об уничтожении целей с помощью тяжелой огнеметной системы.

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Накануне, 17 марта, в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТКР) «Искандер» по живой силе и технике ВСУ в Сумской области.

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