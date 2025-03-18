В посольстве РФ в Румынии рассказали о росте цен на электроэнергию

В 2024 году в Румынии на 9% сократилась выработка собственной электроэнергии, поэтому Бухарест вынужден был увеличить ее импорт из-за рубежа даже для внутреннего потребления, сообщили «Известиям» в посольстве РФ.

«Существенный рост тарифов на электроэнергию для населения здесь ожидается к 1 июля сего года. Очевидно, что значительное подорожание не может не отразиться на благосостоянии граждан», — подчеркнули в посольстве.

Кроме того, Румыния не первый месяц на коммерческой основе поставляет в Молдавию значительные объемы электроэнергии. В местном министерстве энергетики сообщили «Известиям», что Бухарест готов поддержать Молдавию в достижении энергетической стабильности.

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Сачок цен: в Молдавии и Румынии усиливается энергокризис