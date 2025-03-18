Кабмин переадресовал в МИД Израиля вопрос о восхвалении бандеровцев на Украине

Официальный представитель правительства Израиля Дэвид Менсер не ответил на вопрос о героизации Степана Бандеры на Украине и перенаправил его в МИД страны. Таким образом он ответил 17 марта на вопрос журналиста «Известий» Никиты Кулюхина, которому запретили посещать еженедельные пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства Гидеона Саара.

«У меня нет никакой дополнительной информации об этом Бандере, о котором вы говорите, и я передам ваш вопрос в министерство иностранных дел, которое, вероятно, сможет ответить на него более полно», — сказал Менсер.

Кроме того, министр заявил, что Израиль — это свободная страна, где представителям прессы не запрещают задавать вопросы.

Менсер также добавил, что Кулюхин не будет отстранен от правительственных брифингов за вопросы об отношении Израиля к восхвалению на Украине пособников нацистов.

Ранее, 16 марта, сообщалось, что МИД Израиля запретил Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства. Это связано с тем, что на одной из них 4 марта корреспондент спросил, почему израильская сторона не осуждает восхваление на Украине пособников националистов времен холокоста, в том числе их лидера Бандеры.