Депутат ГД предположил снятие санкций после признания США Крыма российским

Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет 17 марта заявил, что признание США Крыма российским может предполагать снятие санкций.

«Касаемо признания Крыма, то со стороны Америки данное решение может стать жестом доброй воли, предполагающим дальнейшее снятие санкций, что является одним из условий подписания мирного соглашения, вынуждая Украину соблюдать нейтралитет и отказаться от притязаний на российские территории», — рассказал он ТАСС.

По словам Шеремета, благодаря обоюдному желанию России и США скорейшего мирного окончания боевых действий и их стремлению к оздоровлению взаимоотношений между двумя государствами разрешение конфликта становится возможным в сжатые сроки.

Однако депутат отметил, что не видит быстрого решения в украинском конфликте.

В этот же день стало известно о намерении США признать Крым территорией РФ в рамках урегулирования. Сообщается, что это один из множества вариантов, который рассматривает американская сторона в попытках остановить боевые действия.