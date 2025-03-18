Губернатор Развожаев рассказал о решении проблемы кадров в Севастополе

Сегодня яркого дефицита кадров в Севастополе нет. Об этом «Известиям» заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Севастополь достигал сегодняшних показателей с 2014 года. До этого проблемой кадров никто не занимался. Население Севастополя за 10 лет увеличилось в два раза. То есть вся инфраструктура была рассчитана на совершенно другое количество людей. И приехавшие из других регионов страны новые горожане — это большой миграционный приток. И у нас не так, как во многих субъектах РФ, когда прирост идет эволюционным способом. А до этого инфраструктура была советская, в украинский период она фактически не развивалась. За 10 лет всё это было сделано, и сегодня яркого дефицита нет. Есть небольшое отставание от среднероссийского уровня, но мы понимаем, как его преодолеть», — заявил губернатор.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Михаила Развожаева «Известиям»:

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