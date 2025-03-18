В Минэке раскрыли статус соглашения о безвизе с Малайзией

Россия ожидает от Малайзии согласия по поводу двустороннего договора о безвизовом режиме, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. Такой же РФ ранее условилась подписать с Мьянмой.

«С Мьянмой в ближайшее время планируем отменить визы. Аналогичное соглашение в данный момент находится на рассмотрении у наших малайзийских партнеров», — сказали «Известиям» в Минэке.

По обоим направлениям также планируется запустить прямые рейсы.

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Разрешить войти: РФ готовит отмену виз для туристов из Вьетнама и Малайзии