Эксперт по технике указал на важность менять ноутбук каждые четыре-пять лет

Россиянам с точки зрения затрат и эффективности следует менять ноутбук каждые четыре-пять лет. Об этом 17 марта руководитель категории «Ноутбуки» Группы «М.Видео–Эльдорадо» Кирилл Исаев заявил «Газете.Ru».

«За указанный срок устройство сохраняет необходимую производительность и надежность, позволяя комфортно решать ежедневные задачи», — отметил эксперт.

По его словам, использование устройства дольше шести лет часто требует дополнительных затрат на обслуживание и ремонт, что делает такой вариант экономически невыгодным.

При этом Исаев подчеркнул, что замена ноутбука чаще чем через четыре года приводит к неоправданным расходам.

Участники рынка электроники 14 марта рассказали, что в России снижается спрос на ноутбуки, несмотря на падение цен на них: продавцы стремятся избавиться от залежавшегося товара. В январе–феврале этого года по сравнению последними месяцами 2024-го стоимость этих гаджетов, в первую очередь дорогих моделей (в том числе Apple MacBook), снизилась на 10–20%.