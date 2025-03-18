Синоптики спрогнозировали облачность и гололедицу в Москве 18 марта

Переменная облачность, без осадков, местами гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 18 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +2 до 0 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –6.

В Московской области днем синоптики обещают небольшой снег и от +4 до –1 градуса, а ночью температура может упасть до –13.

Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 748–749 мм ртутного столба.

В Гидрометцентре также сообщили, что с 21:00 16 марта до 09:00 20 марта в столичном регионе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Кроме того, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что ночная температура в Москве в начале следующей недели будет составлять –1...–3 градуса. В дневные же часы она будет держаться около 0.