Врач назвал симптомы компьютерного зрительного синдрома

Головная боль, сухость в глазах и размытость зрения свидетельствуют о компьютерном синдроме зрения (КСЗ), который, в свою очередь, появляется из-за длительного использования компьютеров, телефонов и других цифровых экранов. Об этом 18 марта рассказал врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» Игорь Маляцинский в беседе с «Газетой.Ru».

«Нередко пациенты жалуются на головные боли, вызванные напряжением глазных мышц, светочувствительность и дискомфорт в области шеи и плеч, возникающий из-за неправильной позы во время работы. Также могут наблюдаться трудности с фокусировкой зрения при переключении взгляда с близких объектов на дальние», — отметил специалист.

При этом врач уточнил, что КЗС — это состояние, вызванное совокупностью симптомов, а не отдельное заболевание.

Так, долгая работа за компьютером, плохо организованное рабочее место, неправильное освещение, снижение частоты моргания и неверно подобранные средства коррекции зрения могут привести к возникновению компьютерного зрительного синдрома.

Чтобы избежать КЗС, Маляцинский рекомендует отдыхать время от времени при работе за экраном и правильно спланировать свое рабочее место. По словам врача, комфортное освещение и увлажнение глаз также поспособствуют снижению рисков.

«Если симптомы сохраняются или усиливаются, рекомендуется обратиться к офтальмологу для дальнейшего обследования и подбора лечения», — резюмировал специалист.

Ранее, 10 марта, врач-офтальмолог, лазерный хирург «СМ-Клиники» к.м.н. Светлана Миргородская рассказала «Известиям», что так называемые мушки перед глазами — симптом, который может свидетельствовать о наличии достаточно опасных патологий органов зрения, требующих медицинского осмотра. По ее словам, самой частой причиной появления плавающих мушек является деструкция гелеподобного вещества, которое занимает две трети глаза и состоит из воды, гиалоцитов, ретикулина и коллагеновых волокон.