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В Дагестане в результате столкновения автомобиля с поездом погиб местный житель

МВД: в Дагестане в результате столкновения автомобиля с поездом погиб местный житель
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Дагестане в результате столкновения автомобиля с поездом погиб местный житель. Об этом 18 марта сообщило управление МВД по республике.

«В Дербентском районе в результате столкновения автомобиля с поездом погиб местный житель», — написала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на регулируемом железнодорожном переезде возле села Джемикент 56-летний водитель автомобиля КамАЗ выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом, двигавшимся по железнодорожному маршруту Махачкала – Дербент.

В МВД проинформировали, что от полученных тяжких телесных повреждений водитель автомобиля скончался на месте происшествия.

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