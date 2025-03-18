В Дагестане в результате столкновения автомобиля с поездом погиб местный житель. Об этом 18 марта сообщило управление МВД по республике.

«В Дербентском районе в результате столкновения автомобиля с поездом погиб местный житель», — написала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на регулируемом железнодорожном переезде возле села Джемикент 56-летний водитель автомобиля КамАЗ выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом, двигавшимся по железнодорожному маршруту Махачкала – Дербент.

В МВД проинформировали, что от полученных тяжких телесных повреждений водитель автомобиля скончался на месте происшествия.

В Ижевске 27 февраля возбудили уголовное дело после смерти подростка в результате столкновения снегохода и поезда. По данным следствия, трое молодых людей на снегоходе столкнулись с пригородным поездом из-за того, что переезжали пути в запрещенном месте и не заметили приближающийся состав.