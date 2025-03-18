В Минэке рассказали о планах отменить визы для туристов из Вьетнама

Сейчас идет работа по отмене виз для групповых туристов из Вьетнама, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития РФ.

«Прорабатываем введение механизма групповых безвизовых турпоездок с Вьетнамом, который будет работать по аналогии с уже действующим механизмом безвизовых поездок с Китаем и Ираном. Речь идет о привлечении туристов из Вьетнама и развитии сегмента организованного туризма, поскольку в реализации групповых туров могут участвовать только аккредитованные туроператоры», — сказали в ведомстве.

Сейчас гражданам Вьетнама необходимо оформлять визу в России.

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Разрешить войти: РФ готовит отмену виз для туристов из Вьетнама и Малайзии