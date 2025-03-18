Стали известны все 16 участников розыгрыша Кубка Гагарина нынешнего сезона

Хоккейная команда «Сибирь» в понедельник, 17 марта, стала последней участницей чемпионата КХЛ, которая сыграет в Кубке Гагарина — 2025.

Всего в Кубке сыграет 16 команд, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день новосибирцы дома обыграли «Барыс» со счетом 3:2, после чего поднялись на седьмое место в Восточной конференции КХЛ.

Из клубов Восточной конференции в решающих играх примут участие «Трактор», «Салават Юлаев», «Металлург», «Автомобилист», «Ак Барс», «Авангард», «Адмирал» и «Сибирь».

Западную конференцию представят «Локомотив», московское «Динамо», «Спартак», ЦСКА, минское «Динамо», СКА, «Северсталь» и «Торпедо».

Кубок Гагарина стартует 26 марта. Уже определено, что в первом раунде Кубка Гагарина сыграют «Локомотив» и «Торпедо».

11 марта столичное «Динамо» проиграло «Нефтехимику» из Нижнекамска в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это обеспечило «Локомотиву» из Ярославля первое место в Западной конференции.