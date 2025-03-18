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Эксперт указал на формирование у Европы нового стратегического мышления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В условиях формирования многополярного мира в Европе зарождается новое стратегическое мышление, и игнорировать этот факт было бы неверно и даже опасно, говорит «Известиям» аналитик ВШЭ Тигран Мелоян.

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«Президент Франции Эммануэль Макрон уже выразил готовность обсудить интегрированный европейский ядерный зонтик, что считается одним из важных признаков эпохального тектонического сдвига в видении европейской безопасности. Европейцы предпочли пойти по пути выдвижения собственных предложений, а не двигаться в фарватере за основным союзником в лице Соединенных Штатов», — отметил он.

По его мнению, появление более сильной и стратегически независимой Европы вполне возможно, однако это будет стоить европейским странам больших ресурсов, усилий и времени, «тогда как украинский вопрос решается здесь и сейчас».

«Таких финансовых возможностей у ЕС даже вкупе с Великобританией сейчас не имеется, даже ценой урезания социальных расходов, что несомненно запустит процессы смены власти», — объяснил эксперт.

Он напомнил, что крупнейшие европейские страны имеют необеспеченные пенсионные обязательства в размере нескольких сотен процентов ВВП. Учитывая низкую демографию и рост расходов на оборону, ситуация в ЕС «всё больше походит на скатывание в катастрофу», заключил он.

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