Эксперт указал на формирование у Европы нового стратегического мышления

В условиях формирования многополярного мира в Европе зарождается новое стратегическое мышление, и игнорировать этот факт было бы неверно и даже опасно, говорит «Известиям» аналитик ВШЭ Тигран Мелоян.

«Президент Франции Эммануэль Макрон уже выразил готовность обсудить интегрированный европейский ядерный зонтик, что считается одним из важных признаков эпохального тектонического сдвига в видении европейской безопасности. Европейцы предпочли пойти по пути выдвижения собственных предложений, а не двигаться в фарватере за основным союзником в лице Соединенных Штатов», — отметил он.

По его мнению, появление более сильной и стратегически независимой Европы вполне возможно, однако это будет стоить европейским странам больших ресурсов, усилий и времени, «тогда как украинский вопрос решается здесь и сейчас».

«Таких финансовых возможностей у ЕС даже вкупе с Великобританией сейчас не имеется, даже ценой урезания социальных расходов, что несомненно запустит процессы смены власти», — объяснил эксперт.

Он напомнил, что крупнейшие европейские страны имеют необеспеченные пенсионные обязательства в размере нескольких сотен процентов ВВП. Учитывая низкую демографию и рост расходов на оборону, ситуация в ЕС «всё больше походит на скатывание в катастрофу», заключил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Клан или пропал: Запад формирует новые альянсы внутри НАТО